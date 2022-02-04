استشاري يكشف عن مكونات الكاتشب والمايونيز ويوضح خطرها على الجسم

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

كشف الاستشاري السعودي الدكتور محمد الأحمدي، عددًا من المخاطر الصحية للكاتشب، والمايونيز، ومكوناتها.

وأوضح خلال استضافته في برنامج على قناة السعودية، المكونات المستخدمة في تصنيع #الكاتشب واحتواءه على مواد حافظة ، وذلك نظراً لفترة الصلاحية التي تمتد إلى سنة حتى ينتهي، وأيضاً احتواءه على منكهات ومحسنات وألوان صناعية.

وأشار إلى إشكالية أخرى تتمثل في احتواء الكاتشب على 25% سكر، بما يعادل ربع الكمية المستخدمة في التصنيع، وملح، وخل، وعددًا من المواد الأخرى، وشدد على خطورة الكاتشب على الأطفال .

وفي نفس السياق سلط الضوء على خطورة المايونيز، قائلاً ” هذه قضية أخرى وكارثة أيضاً، مبيناً أن 75% من مكونات #المايونيز عبارة عن دهون ، ويستخدم بكثرة في محلات المأكولات بكثرة، مما يؤدي إلى السمنة وأمراض أخرى حسب "المرصد".

وذكر الأحمدي قصة أسرة مسافرة للخارج أثناء تناولهم الطعام في أحد المطاعم طالبوا بزيادة المايونيز، ولكن جاءهم الرد بالرفض لالتزام المطعم بنسبة معينة أثناء تقديمه الطعام والتزامه بالسعرات الحرارية.

وطالب الجميع بضرورة الالتزام بتقليل المايونيز في الطعام لأنه يؤدي إلى تهيج الأمعاء، ويزيد حموضة المعدة .

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