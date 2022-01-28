طيار سعودي يوثق «كشتات» جوية في صحراء القصيم (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

مع بداية دخول فصل الشتاء واعتدال الطقس، تنتشر بين السعوديين نشاطات الذهاب إلى البر و الخروج في رحلات ونزه برية تعرف بالكشتات حيث تشد الرحال بالسيارات للتمتع بالصحاري والسكون بعيداً عن صخب وضوضاء المدن.

وخلافا للكشتات المتعارف عليها، روى الطيار الرياضي السعودي عبدالعزيز الشيبان، تجربة الفطور على طائرته الخاصة فوق سماء القصيم، برفقة عدد من الأصدقاء.

وبعد تنفيذ الفكرة، ظهر مجموعة من الشباب، وهم بجوار طائراتهم الرياضية في صحراء القصيم، في كشتة غير معتادة، ويتناولون الطعام والمشروبات.

وقال الشيبان خلال ظهوره في برنامج الراصد على قناة الإخبارية التلفزيونية: «الفكرة جاءت عندما كنا طالعين وبتنا في النادي، فكرنا نخلي الفطور غير».

وتابع: «قررنا الطلوع بالطائرة، لتغيير الأجواء، وكانت المنطقة قريبة من النادي، وكانت الفكرة مختلفة ولفتت انتباه الناس».

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يوثق فتاة سعودية خلال كشتة بالبر.

وأظهر الفيديو التجهيزات التي أعدتها الفتاة وجود مجلس باللون الوردي ومرآة وسيارة كرفان للمبيت في الصحراء حسب صحيفة المرصد.

ولفت ديكور«الكشتة» أنظار مستخدمي مواقع التواصل من حسن الترتيب والتنسيق والاهتمام بكافة التفاصيل وبهجة الألوان.

فيديو | الطيار الرياضي "عبد العزيز الشيبان" يروي تجربة الفطور على طائرته الخاصة فوق سماء #القصيم #الراصد pic.twitter.com/c9ccwEFfi6 — الراصد (@alraasd) January 27, 2022

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