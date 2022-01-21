دراسة تحدد الفاكهة التي تخفض الكوليسترول «طبيعيا» وتدعم صحة القلب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حدد أستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا جيابينغ لي، المتخصص في التغذية، أنواع الفواكه التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي وتدعم صحة القلب.

وأكد الطبيب أن الكمثرى والتفاح تساهمان في خفض مستويات الكوليسترول، فهي منخفضة السعرات الحرارية وخالية من الدهون والصوديوم، كما أن الألياف التي توفرها تساعد في حماية القلب وجعل ضغط الدم طبيعيا، بحسب ما ذكره موقع «medikforum».

ووجد العلماء أنه مع الاستخدام اليومي لثمرة أفوكادو واحدة، فإن مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة يستقر مما يؤدي مباشرة إلى خفض مستوى الكوليسترول.

وأشار خبير التغذية إلى أن العنب بدوره له تأثير إيجابي على البكتيريا المعوية. بالإضافة إلى ذلك، من المفيد للغاية تناول البطيخ الذي يحتوي على سيترولين وحمض أميني يزيد من مستوى أكسيد النيتريك في جسم الإنسان، إضافة الى التوت البري «بلاك بيري»، والكيوي. وكانت دراسات سابقة قد اكدت فوائدة الحمضيات مثل البرتقال، وخاصة قشر البرتقال الذي يحمل الكثير من الفوائد في السيطرة على ارنفاع الكوليسترول الضار.

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