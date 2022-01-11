لتقليل دهون البطن بشكل ملحوظ .. عليكم بهذا المشروب الدافئ

المصدر: ترجمات – الإمارات اليوم

تتركز الدهون الحشوية بعمق داخل تجويف البطن، مما يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات مزمنة، وهناك مشروب دافئ يقلل دهون البطن بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، ألا وهو الشاي الأخضر المصنوع من نبات الكاميليا الصيني.

وتتعدى الدهون الحشوية على أعضاء مهمة في الجسم، مثل الكبد والمعدة والكلى والأمعاء، ويعرضك هذا الوضع غير المستقر لخطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ولذلك فإن إيجاد طرق لتقليل دهون البطن أمر حيوي.

ويقدم النظام الغذائي سلاحاً قوياً ضد الدهون الحشوية وقد أثبتت عناصر معينة فعاليتها بشكل خاص، ووفقاً لدراسة نُشرت في مجلة Obesity ، فإن الشاي الأخضر يحتوي على خصائص تجعله يساهم في تقليل دهون البطن بشكل ملحوظ مع مرور الوقت.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" أنه خلال الدراسة تم فحص تأثير تقليل الدهون في الجسم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق مستخلص الشاي الأخضر الغني بمضادات الاكسدة لدى البشر الذين لديهم أنماط حياة نموذجية.

ويحتوي الشاي الأخضر على مجموعة من مضادات الأكسدة، والتي ساهمت خلال الدراسة في انخفاض الدهون الحشوية والدهون تحت الجلد لدى المشاركين بشكل ملحوظ بمرور الوقت، والفوائد لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تم العثور على انخفاض أكبر في ضغط الدم الانقباضي (SBP) والكوليسترول الضار.

ووجدت إحدى الدراسات الأخرى أجريت على الذكور البدناء أن EGCG وهو نوع معين من الكاتيكين موجود في الشاي الأخضر لديه القدرة على زيادة أكسدة الدهون لدى البشر.

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