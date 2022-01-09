كيف تؤثر اللقاحات ضد كورونا على الدورة الشهرية؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يبدو أن اللقاحات ضد فيروس كورونا لها تأثير طفيف على الدورة الشهرية، حسب نتائج دراسة في الولايات المتحدة. لكن الباحثين يعتقدون أن التأثير مؤقت وسيختفي لاحقاً.

ووفقا لدراسة أمريكية حديثة، فإن التطعيم ضد كورونا يمكن أن يؤخر قليلا الدورة الشهرية عند النساء.

وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة “أمراض النساء والولادة”، فإن الدورة الشهرية تبدأ بعد يوم تقريبا عند النساء الملقحات مقارنة بالنساء غير الملقحات.

ومع ذلك، لم تتأثر مدة الدورة الشهرية. ووفقًا للباحثين، فإن تأثير التطعيم على الدورة الشهرية ضئيل ومن المحتمل أن يكون مؤقتاً، نقلا عن موقع “تي أونلاين” الألماني.

وقام العلماء بتقييم البيانات من أحد التطبيقات المستخدمة لمراقبة الخصوبة لدى النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عاماً ولا يستخدمن وسائل منع حمل هرمونية.

وكانت حوالي 2400 امرأة منهن حاصلة على اللقاح، معظمهن حاصلات على لقاح بيونتيك/فايزر (55 بالمئة) ثم يليها موديرنا (35 في المئة) ثم جونسون آند جونسون (سبعة في المئة).

وتم استخدام بيانات من 1500 امرأة غير حاصلة على اللقاح للمقارنة. وقارن الباحثون البيانات من ثلاث دورات شهرية متتالية، ثلاثة قبل التطعيم وثلاثة بعده.

أما للنساء غير الملقحات فكانت هناك ست دورات شهرية متتالية، وفقا لما جاء في موقع dw.

وفي المتوسط​​، ارتبطت جرعة اللقاح الأولى بزيادة طول الدورة بمقدار 0.64 يوم والجرعة الثانية بزيادة قدرها 0.79 يوم، كما ذكر موقع “تي أونلاين” الألماني.

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