هل تنجح «الفياغرا» أيضا في علاج مرض نادر وخطير

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

على الرغم من شهرة «الفياغرا» العالمية في علاج الضعف الجنسي، إلا أن دراسة جديدة زعمت أنه يمكن استخدامها في علاج السرطان.

ونقل موقع «نيوز 18» الهندي، أن بحثا جديدا، نشر في مجلة «eCancermedicalscience»، وجد أن «الفياغرا» قادرة على علاج نوع نادر من السرطان.

وأوضح المصدر أن الدراسة أجريت بدعم من «صندوق مكافحة السرطان البلجيكي» ومنظمة «Global Cure» الأميركية. بحسب «سكاي نيوز»

و حدد العلماء القدرة على تطوير دواء جديد بالاعتماد على عنصر «PDE5» الموجود في «الفياغرا». وتعرف مثبطات PDE5 بأنها قادرة على أداء دور مهم في معالجة عدد من الأمراض، أبرزها السرطان وأمراض القلب.

وكانت دراسات سابقة توصلت إلى أن بعض الأدوية التي تعالج الضعف الجنسي، مثل الفياغرا، قد تزيد معدلات النجاة من سرطان القولون.

ويعتقد الخبراء أن هذا النوع من الأدوية يتمتع بالقدرة على تثبيط الأورام ومنع ضعف جهاز المناعة.

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