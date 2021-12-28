لا تأكلوا صفار البيض أكثر من مرتين يومياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يمكن لأي شخص أن يُصاب بارتفاع الكوليسترول للعديد من الأسباب أهمها النظام الغذائي، وفي المقابل يمكن للعديد من الأشخاص خفض نسبة الكوليسترول لديهم عن طريق تناول الطعام الصحي وإجراء تغييرات في نمط الحياة، ولهذا ينصح خبراء الصحة بعدم الإفراط في الأطعمة التي تزيد نسبة الكوليسترول في الدم، ومنها صفار البيض حيث ينصح الخبراء بعدم تناول أكثر من صفاري بيضتين يومياً.

ووفق تقرير لصحيفة «إكسبريس» البريطانية، فإن خبراء الصحة ينصحون أيضاً بعدم تناول صفار البيض أكثر من ثماني مرات في الأسبوع.

وتنصح منظمة القلب في المملكة المتحدة بالحد من كمية الدهون المشبعة التي تتناولها، لأن الدهون المشبعة ترفع نسبة الكوليسترول في الدم. كما يجب على المصابين بارتفاع الكوليسترول استشارة الطبيب بشأن نظامهم الغذائي.

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