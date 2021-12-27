أعراض ارتفاع الكوليسترول.. علامة تحذير كريهة الرائحة

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

لا تظهر أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم بشكل يمكن للشخص العادي ملاحظته، ولكن المستويات المرتفعة باستمرار يمكن أن تؤدي إلى تغيرات جسدية مقلقة، فإذا كانت مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة وتقيد تدفق الدم إلى ساقيك، فقد تظهر أعراض كريهة الرائحة.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن الدكتور سامي فيروزي، استشاري أمراض القلب في عيادة هارلي ستريت بالمملكة المتحدة قوله، إن ارتفاع مستويات الكوليسترول باستمرار يسبب مضاعفات خطيرة، وبعضها تظهر أعراض، والعلامات الأكثر وضوحًا لارتفاع الكوليسترول مرض الشرايين المحيطية (PAD) ، حيث يؤدي تراكم الترسبات الدهنية الناتجة عن الكوليسترول إلى انسداد الشرايين وتقييد إمداد عضلات الساق بالدم.

وحذر الدكتور سامي فيروزي، من أنه "على الرغم من أن اعتلال الشرايين المحيطية لا يشكل تهديداً مباشراً على الحياة، إلا أن عملية تصلب الشرايين التي تصاحبه يمكن أن تؤدي إلى مشاكل خطيرة ومميتة، ومن العلامات الواضحة وجود "صديد كريه الرائحة" على أصابع قدميك وأطرافك السفلية.

وقال الدكتور فيروزي: "الجلد على أصابع قدميك أو أطرافك السفلية يصبح بارداً وخدراً، ويتحول إلى اللون الأحمر ثم الأسود، وأو يبدأ في الانتفاخ وينتج صديداً كريه الرائحة، مما يسبب ألما شديداً".

وتشمل العلامات التحذيرية الشديدة الأخرى ما يلي:

• ألم حارق شديد في ساقيك وقدميك يستمر حتى أثناء الراحة.

• تصبح بشرتك شاحبة وناعمة وجافة.

• الجروح والقروح (القروح المفتوحة) التي لا تلتئم في القدمين والساقين.

• فقدان الكتلة العضلية في ساقيك.

وفي بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى ظهور علامات حمراء في الجلد، ويمكن أن يترسب الكوليسترول حول العينين ويشكل كتل دهنية صفراء.

وينصح الأطباء بممارسة الرياضة بانتظام والالتزام بنظام غذائي صحي للوقاية من ارتفاع الكوليسترول ومرض السكري ومرض ارتفاع ضغط الدم وباقي الأمراض المزمنة الأخرى.

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