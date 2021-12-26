مشروبات لاغنى عنها تساعد في إنقاص الوزن

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثبتت تجارب أن مشروبات مثل الشاي الأخضر، تعزز التمثيل الغذائي وتعزز الشعور بالشبع وتقلص الإحساس بالجوع؛ ما يساعد على فقدان الوزن. موقع «هيلث لاين» تحدث عن مشروبات تساهم في فقدان الوزن وهي:

الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر على إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي والتشجيع على فقدان الدهون.

الشاي الأسود

يحتوي الشاي الأسود على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة التي ثبت أنها تقلل من وزن الجسم، كما انها تسهم في خفض الدهون و فقدان الوزن.

القهوة

المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة يمكن أن تساعد على فقدان الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي، وتقليل السعرات الحرارية التي يجري امتصاصها، كما تحفز الجسم على حرق الدهون.

الماء

تُظهر الدراسات أن تناول الماء يساعد في حرق السعرات الحرارية وتقليل تناول الوجبات؛ مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

خل التفاح

استهلاك كمية صغيرة يوميًّا من هذا المشروب قد يشجع على إنقاص الوزن. فهو يحتوي على حمض الأسيتيك، وهو مركب قد يحفز فقدان الوزن من خلال خفض مستويات الأنسولين وتحسين التمثيل الغذائي وكبح الشهية وحرق الدهون؛ وفق «سكاي نيوز».

الزنجبيل



يعزز الزنجبيل الشعور بالشبع ويقلل الشهية ويزيد من التمثيل الغذائي، وهو أمر مفيد عند إنقاص الوزن.

عصير الخضار

يساهم عصير الخضار في إنقاص الوزن عند إدراجها في نظام غذائي صحي.

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