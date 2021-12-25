ألم مزعج قد يكون علامة على ارتفاع الكوليسترول

المصدر: ترجمات – الإمارات اليوم

غالباً ما يُشار إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم على أنه "قاتل صامت" لأن علامات التحذير بشأنه قليلة جديداً، وتشير المصادر الصحية إلى أن ألم مزعج قد يكون مؤشراً على ارتفاع الكوليسترول، ويكون هذا الألم في القدمين أو اليدين أو الفك.

ووفق تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يمكن أن يكون قاتلاً إذا تُرك دون علاج، لأنه قد يؤدي إلى عدد من الحالات الخطيرة مثل أمراض القلب أو الذبحة الصدرية.

ونقلت الصحيفة عن موقع "كليفلاند كلينك"، القول بأن تراكم الكوليسترول في الشرايين قد يؤدي إلى مرض الشرايين المحيطية أو انسداد الشرايين، وعندما يتراكم الكوليسترول في الجسم يمكن أن يسد الأوعية الدموية في اليدين، وبمرور الوقت فإن هذا التراكم يسبب أعراضاً مؤلمة.

ووفقاً لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يحدث بسبب تناول الأطعمة الدهنية وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ وزيادة الوزن والتدخين وشرب الكحول.

ويمكنك خفض نسبة الكوليسترول المرتفع عن طريق تناول الطعام الصحي وممارسة المزيد من التمارين الرياضية، ويحتاج بعض الأشخاص أيضًا إلى تناول الدواء إذا ارتأى الطبيب المعالج ذلك.

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