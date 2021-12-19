فاكهة مذهلة لإنقاص الوزن.. تقلل الشهية وتزيد الشعور بالشبع

المصدر: عواصم - متابعات

كشفت إحدى الدراسات الحديثة عن فوائد مذهلة لفاكهة البرقوق في إنقاص الوزن عن طريق تقليل السعرات الحرارية وتقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع بشكل كبير.

ووفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" قام باحثون من جامعة ليفربول بإنجلترا بإجراء دراسة على مرحلتين أساسيتين، حيث قارن الباحثون في المرحلة الأولى الشبع والشهية والسعرات الحرارية لدى المشاركين الذين تناولوا وجبة خفيفة من الخوخ أو الزبيب أو الحلوى، تضمنت جميعها نسب متشابهة من السعرات الحرارية.

وخلال المرحلة الثانية من الدراسة التي نشرت في مجلة Nutrition Bulletin العلمية، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، تضمنت المجموعة الأولى، أولئك الذين اتبعوا برنامجا لفقدان الوزن لمدة 12 أسبوعا مع تناول البرقوق أو الخوخ كوجبة خفيفة، والمجموعة الثانية، تضمنت أولئك الذين اتبعوا نفس البرنامج ولكن تم تزويدهم فقط بالإرشادات حول الوجبات الخفيفة الصحية.



ووجدت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا البرقوق استهلكوا وجبات طعام لاحقة تضمنت كميات أقل من السعرات الحرارية بشكل عام، بالإضافة إلى أنهم شعروا بالشبع لفترة أطول.

وذكرت نتائج الدراسة أن تناول البرقوق يمكن أن يساعد في التحكم بالشهية وتقليل الاستهلاك الكلي للسعرات الحرارية بشكل عام، وهو بمثابة وجبة خفيفة مثالية للحفاظ على تناسق الجسم وتجنب السمنة.

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