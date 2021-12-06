التهاب ملتحمة العين.. الأسباب والأعراض والعلاج

المصدر: برلين -د ب أ

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن التهاب ملتحمة العين هو التهاب يصيب الملتحمة، وهي الطبقة الخارجية للعين والسطح الداخلي للجفن.

أسباب إلتهاب ملتحمة العين

أوضح المركز الألماني أن التهاب ملتحمة العين قد يرجع إلى الإصابة بعدوى فيروسية أو عدوى بكتيرية، كما أنه قد يرجع إلى الحساسية والتيارات الهوائية الشديدة وتعرض العين لإجهاد شديد.

أعراض التهاب ملتحمة العين

تتمثل أعراض التهاب ملتحمة العين في : احمرار العين الشعور بحرقان وحكة في العين زيادة الإفرازات الدمعية تورم الملتحمة تورم الجفن التصاق العين (خاصة في الصباح) شعور مستمر بوجود جسم غريب بالعين

علاج التهاب ملتحمة العين

يتم علاج التهاب ملتحمة العين بناء على السبب؛ حيث يتم العلاج بواسطة المضادات الحيوية في صورة قطرة إذا كان الالتهاب يرجع إلى عدوى بكتيرية، بينما يتم العلاج بواسطة قطرة مضادة للحساسية إذا كان سبب الالتهاب يرجع إلى الحساسية. وفي بعض الحالات يمكن اللجوء إلى القطرات المحتوية على الكورتيزون.

ويعد التهاب ملتحمة العين مرضا مُعديا للغاية؛ لذا يتعين على المريض عدم استخدام المناشف بالاشتراك مع الآخرين لمنع انتقال العدوى إليهم.

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