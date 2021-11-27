مشروب رائع يجعلك تعيش حياة أطول

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يرغب ملايين البشر في العيش إلى الأبد إذا استطاعوا، ولكن ماذا لو كان بإمكانك على الأقل العيش لفترة أطول؟.. بعض الخبراء يقولون إن هناك مشروباً معيناً يمكن أن يساعد في تقليل أمراض القلب والأوعية الدموية وبالتالي زيادة متوسط العمر المتوقع لتعيش حياة أطول، ألا وهو الشاي الأخضر.

ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية، وجدت الأبحاث المنشورة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أن الشاي الأخضر هو المكون السري لحياة أطول، وحللت الدراسة أكثر من 100000 شخص لديهم تاريخ من السرطان أو النوبات القلبية أو السكتة الدماغية، وقسموا الدراسة إلى مجموعتين: أولئك الذين شربوا الشاي ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع ، وأولئك الذين لم يشربوا.

وعلى مدى السنوات السبع للدراسة، وجد الباحثون أن أولئك الذين شربوا المشروب بانتظام كانوا أقل عرضة بنسبة 20 في المائة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأقل عرضة للوفاة بسببها، كما وجدوا أن من يشربون الشاي بانتظام أقل عرضة لخطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 15٪.

وتوقع تحليل البيانات أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عامًا والذين يشربون الشاي بانتظام قد يصابون بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية بعد 1.41 عامًا من أولئك الذين لم يشربوا الشاي بانتظام.

وقال المؤلف الأول للدراسة الدكتور شينيان وانج: "يرتبط استهلاك الشاي المعتاد بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة لجميع الأسباب، التأثيرات الصحية الإيجابية هي الأقوى بالنسبة للشاي الأخضر لأنه مصدر جيد للبوليفينول ، وهو دفاع مهم ضد أمراض القلب والأوعية الدموية".

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