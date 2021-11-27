تعرف على فوائد وأضرار البصل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت خبيرة التغذية الروسية، ماريا تيخوميروفا، عن الخصائص المفيدة للبصل، محذرة في الوقت ذاته من الأمراض التي لا يجوز للمصابين بها تناول البصل.

وقالت تيخوميروفا: "البصل له العديد من الخصائص المفيدة، وله تأثيرات مضادة للبكتيريا والفيروسات. كما يحتوي على الكبريت الذي يساعد في إزالة السموم. والبصل هو أيضا مصدر جيد لفيتامين سي والفيتامينات والمعادن الأخرى. فهو يحفز الهضم ويزيل السوائل الزائدة".

وأشارت الخبيرة الروسية حسب نوفوستي، إلى أن "الكيرسيتين المضاد للأكسدة في البصل مفيد أثناء الإصابة بالسرطان والحساسية. وبالإضافة إلى ذلك يحسن البصل جودة الحيوانات المنوية”.

وأضافت:” ولكن المصابين بتقرحات المعدة والإثني عشر يجب أن يتناولوا البصل بحذر".

وللبصل فوائد جماليّة، حيث يحدّ من ظهور حب الشباب ، ويزيد من نضارة البشرة، وجعلها أكثرَ جمالاً.

كما يحدّ من ظهور علامات الشيخوخة.

وأيضا يحافظ على لون الشعر الطبيعيّ ويحدّ من تلف الشعر، وتساقطِه ، ويقلّل من ظهور القشرة على فروة الرأس.



ومن أضرار البصل ، يخفّض نسبة السكر في الدم، ولا سيّما لمرضى السكري، لذلك لا يفضّلُ تناوله بكثرة لمرضى السكريّ.



كذلك يهيّج الجلد بشكلٍ كبير ، ويزيد من حموضة المعدة، وبالتالي يمكن أن يؤدّي إلى الغثيان والقيء.

كما يزيد من حساسيّة الجسم، ولا سيّما للأشخاص الذين يتناولون البصلَ مع دواء الأسبرين.

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