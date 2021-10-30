النصف_الحلو.. «فانتوم» عطر جديد من «باكو رابان»

المصدر: الامارات اليوم

تدعو علامة باكو رابان عشاقها إلى دخول عالمها واستكشاف أجوائه الحالمة التي تشبه حفلاً اسطورياً تدور أحداثه في مساحة غامضة بين المجرات، وتتيح للضيوف إطلاق العنان لمخيلتهم والتعبير عن أنفسهم بجرأة.

يجسد عطر فانتوم للرجال المعنى الحقيقي للثقة بالنفس والطاقة الإيجابية، بفضل توليفته العطرية المبتكرة التي تجمع بين الحرفية الفاخرة والتقنيات الحديثة.

واستعانت الدار في ابتكار هذا العطر بعملية متطورة ترتقي بالتركيبة العطرية وتضفي عليها شعوراً من الحيوية والجاذبية، لتقدم عطراً جريئاً يعبق بنفحات اللافندر وأريج الليمون المنعش ولمسات الفانيليا الخشبية الآسرة.

أمّا زجاجة العطر، فتتميز بتصميم مبتكر كلياً مع لمسة جذابة تعكس الجوهر الحقيقي لاسم «باكو رابان»، وتجمع ملامح الزمن القديم في إطار مستقبلي مميز.

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