علامات في الأظافر تحذرك من الإصابة بمرض السكري

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

الاكتشاف المبكر لارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يحبط الإصابة بالنوع الثاني لمرض السكري، وهناك علامات على الأظافر قد تساعد في الكشف المبكر عن المرض.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، عن إليزابيث سالادا، من منظمة السكري في المملكة المتحدة، قولها إن الأظافر غالباً ما تكون نافذة على صحتك، ويمكن أن تظهر الكثير من الأمراض الشائعة من خلال مظهر الأظافر، والاحمرار الخفيف أسفل الأظافر يمكن أن يكون من أعراض مرض السكري.

وفي إحدى الدراسات التي نُشرت في دورية Journal Dermatologic Therapy ، قال الباحثون إنه بمرور الوقت يصاب العديد من مرضى السكر بأظافر صفراء وسميكة وأحياناً هشة ومتعرجة.

علاوة على ذلك، فإن مرضى السكري معرضون للإصابة حول الأظافر، مما يجعل العناية الجيدة بالأظافر أمراً بالغ الأهمية، وذلك لأن الاعتلال العصبي - وهو مصطلح طبي يشير إلى تلف العصب ونسبة السكر في الدم - يزيد من خطر الإصابة، لذلك ينصح الخبراء مرضى السكر بإزالة أي حواف خشنة في الأظافر لتجنب حدوث ثقب في الجلد المجاور.

ويشار إلى أن داء السكري من النوع 2 هو حالة شائعة تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، ويمكن أن له أعراض مثل العطش الشديد والحاجة إلى التبول بكثرة والتعب والإرهاق، كما يمكن أن يزيد من خطر إصابتك بمشاكل خطيرة في عينيك وقلبك وأعصابك، وكلما تم تشخيص مرض السكري في وقت مبكر وبدء العلاج، كان ذلك أفضل.

ويمكن لبعض عادات نمط الحياة، مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وشرب كميات كبيرة من الماء، أن تساهم في الوقاية من الإصابة بمرض السكري أو تسهل التعايش معه بالنسبة للمصابين.

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