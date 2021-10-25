المصدر: ميونخ - د ب أ

يوفر زيت جوز الهند فوائد صحية مذهلة في مجال العناية بالبشرة والجمال والشعر وتحسين وظائف المخ وزيادة حرق الدهون، ووفق مجلة "فرويندين" الألمانية فإن أهم تلك الفوائد ما يلي:

فوائد زيت جوز الهند

1. تحفيز نشاط المخ

تُعرف الدهون الموجودة في زيت جوز الهند باسم الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، وعندما يتم تناول هذه الأنواع من الدهون فإنه يمكن تحويلها إلى كيتونات، والتي لها فوائد كبيرة في تحفيز نشاط المخ.

2. الوقاية من أمراض القلب

لاحظ الأطباء انخفاض معدل الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين يستهلكون زيت جوز الهند بشكل أساسي.

3. التخلص من مسببات الأمراض

ينتج عن هضم حمض اللوريك الموجود في زيت جوز الهند، مادة المونولورين، وهو ما يساعد على قتل الكائنات الحية الدقيقة الضارة مثل البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، ومن خلال ذلك يمنع زيت جوز الهند الإصابة بالالتهابات.

4. الحد من الشعور بالجوع

تعمل الأحماض الدهنية في زيت جوز الهند والكيتونات المحولة منها على تقليل الشهية، ويمكن أن يقلل ذلك من آلام الجوع وربما يؤدي إلى فقدان الوزن على المدى الطويل، فضلا عن أن الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة تزيد من استهلاك السعرات الحرارية، وموازنة مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

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