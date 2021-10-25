فائدة صحية مذهلة لعصير الطماطم

المصدر: متابعات - شريف مهدي

يعتبر ارتفاع ضغط الدم حالة مرضية شائعة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية في حالة عدم السيطرة عليها، وهناك بعض الأطعمة لها تأثيرات تساهم في خفض ضغط الدم، وأهمها عصير الطماطم، والذي ثبت أنه يخفض الضغط بشكل ملحوظ في الشرايين.

ووفقاً لإحدى الدراسات المنشورة في Food Science and Nutrition ، فإن عصير الطماطم قد يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ إذا تم تناوله بشكل منتظم، ولإثبات هذا التأثير قام باحثون من جامعة طوكيو للطب ومعهد توكسون لتربية النباتات بدراسة تأثير عصير الطماطم غير المملح على عينة من 481 مشاركاً.

وشهد المشاركون الذين شربوا عصير الطماطم بانتظام تحسناً جذرياً في ضغط الدم بعد 12 شهراً، ولاحظ الباحثون في الدراسة تحسناً في كل من الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي، وكذلك الكوليسترول الضار.

وأظهرت الأرقام أن متوسط ضغط الدم الانقباضي انخفض من 141.2 مم زئبق إلى 137.0 مم زئبق (مليمتر زئبق)، ومن ناحية أخرى انخفض ضغط الدم الانبساطي من 83.3 ملم زئبق إلى 80.9 ملم زئبق.

ووفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، قال المشاركون في الدراسة إن إدارة النظام الغذائي هو أمر أساسي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن النظام الغذائي الغني بالملح يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وذلك لأن المحتوى الملحي في الطعام يتحول إلى ماء داخل الجسم مما يضع ضغطاً إضافياً على جدران الشرايين، وبالتالي يرفع ضغط الدم.

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