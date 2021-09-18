النصف_الحلو.. إطلالات كارولينا هيريرا 2022.. العفوية والإشراق

المصدر: الامارات اليوم

كشف عرض أزياء ويس جوردون، المدير الإبداعي لدى كارولينا هيريرا، لموسم ربيع وصيف 2022 عن تصاميم مميزة بنقشات الأزهار بتدرجات الأحمر والوردي والبرتقالي، وبالزخارف المرقّطة والكشاكش المتألقة بالأبيض والأسود لتبدو كالتقليمات العمودية أو كطبقات التول المتراكبة فوق بعضها بعضاً. ونجحت الدار التي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها على مدى أربعة عقود في تجسيد لحظات لا تُنسى في عالم الموضة، لتقدّم نموذجاً عن أرقى أشكال المهارة الحرفية واللمسات اللونية النابضة والرسومات بأسلوب يعكس البصمة الخاصة للعلامة.

ويجمع عرض كارولينا هيريرا بين العفوية والإشراق، ليصحب الحضور في رحلة لا تنتهي إلى ليالي الصيف الجميلة، مع إطلالات أنيقة وبسيطة للعارضات المتألقات ببشرة مثالية ومتوازنة، باستخدام أبرز منتجات هيريرا بيوتي، بما فيها بودرة إمبيلشينج، وبودرة تخفيف اللمعان الشفافة ماتيفاير، نهاية ببودرة هايلايتر الشهيرة.

أمّا الشفاه، فتم ترطيبها وتهيئتها لتطبيق الألوان فوقها باستعمال أحمر الشفاه الصغير ميني تينت الشبيه بالبلسم، قبل تعزيزها بلمسات متنوعة من أحمر الشفاه، خصوصاً أحمر كارولينا بقوامه الناعم، الذي أطلقته الدار احتفالاً بالذكرى الـ40 على تأسيسها بإلهامٍ من اللون الأحمر الخاص بالمؤسسة كارولينا هيريرا. وهو ما أتاح إطلالات جذابة تتماشى مع حيوية الأزياء بكل ما تحمله من لمساتٍ جريئة وأكمام حيوية وتصاميم تفيض بالثقة. أمّا التدرجات الوردية لأحمر شفاه بيرنينج روز بلمسة ناعمة، فتشكّل بديلاً عصرياً يتناغم مع الإطلالات وردية اللون في التشكيلة.

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