النصف_الحلو.. «آيكون آكتيف» تحتفل بالشباب وثقافة الشارع

المصدر: الامارات اليوم

تعكس ساعة «آيكون آكتيف» الجديدة من فرساتشي Versace طابعاً رياضياً وحضرياً مع لمسة أسلوب فرساتشي المميّزة.

كما تحتفل بالشباب وثقافة الشارع، وهي كرونوغراف جريء يجمع بين الأسلوبين العصري والطابع غير الرسمي لتكوين المزيج المثالي بين إكسسوارات الموضة والساعات الفاخرة.

وتتوافر الساعة بمجموعة واسعة من الألوان مناسبة للرجال والنساء، وتمتاز بعلبة ساعة شفّافة من البولي كربونات محاطة بمادة IP بلون عنبري أو قفص من مادة IP مسدّس الشكل ومثبت بأربعة براغي. أما ميناء الساعة فيبرز بقوّة بفضل «ميدوزا»، رمز الدار الإيطالية الشهير، مثبتاً عند إشارة الساعة 12:00.

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