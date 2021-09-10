النصف_الحلو.. 5 أهداف من 7 لصحتك وعافيتك

المصدر: الامارات اليوم

ما تستهلكه بصفة يومية له تأثير في صحتك وشعورك في الحاضر والمستقبل، فالتغذية أساسية للحفاظ على أسلوب حياة صحي، ونظامك الغذائي، عندما يقترن مع نشاط جسدي، يمكن أن يساعدك على تحقيق وزن صحي والمحافظة عليه، ويقلل من خطر إصابتك بالأمراض المزمنة، مثل داء السكري وأمراض القلب، كما يحسّن صحتك العامة وعافيتك.

وهنا تقدم لينا شبيب، أخصائية التغذية العلاجية في مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية، بعض النصائح الصحية، حيث لا يجب أن يكون اتباع عادات غذائية سليمة والمحافظة عليها أمراً صعباً، فقد يحدث تأثير هائل في نظامك الغذائي، وتصنع عادات غذائية مستمرة صحية إذا بدأت بتغييرات بسيطة في سلوكياتك اليومية، وتنصح شبيب بدمج خمسة أهداف على الأقل من السبعة أهداف التالية في نظامك الغذائي عن طريق إضافة هدف جديد كل أسبوع:

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