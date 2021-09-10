باحثون يبتكرون جلداً اصطناعياً يغير لونه مثل الحرباء

المصدر: سيؤول ■ رويترز

يقول باحثون من كوريا الجنوبية، إنهم ابتكروا جلداً اصطناعياً مستوحى من عالم الطبيعة، إذ إنه قادر على تغيير لونه بما يتوافق مع ألوان البيئة المحيطة، تماماً مثل جلد الحرباء.

وابتكر الفريق بقيادة كو سيونج-هوان، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة سيؤول الوطنية هذا «الجلد» بحبر خاص يغير اللون استناداً لدرجة الحرارة، ويتم التحكم فيه من خلال سخانات صغيرة مرنة.

وقال كو لـ«رويترز»، «إذا ارتديت في الصحراء زياً مموهاً مخصصاً للاختفاء وسط الغابات.. فسيمكن رصدك بسهولة». ومضى يقول «تغيير الألوان والأنماط على نحو يتماشى مع البيئات المحيطة أمر رئيس لتقنية التمويه التي طورناها».

وقدم كو والفريق عرضاً للتقنية، وهي عبارة عن حبر حراري بلوري سائل، وسخانات بأسلاك فضية متناهية الصغر، مرتبة رأسياً، تستخدم إنساناً آلياً مزوداً بأجهزة استشعار تكتشف اللون. وحاول الجلد محاكاة كل الألوان التي «رأتها» أجهزة الاستشعار حولها.

وفي فيديو، زحَف الإنسان الآلي على أرضيات باللون الأحمر والأزرق والأخضر، مغيراً اللون في الحال كي يتفق مع الخلفية.

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