بسبب «كورونا».. شاشات تراقب التهوية في مدارس بريطانيا

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

قالت الحكومة البريطانية إنه سيجري تزويد المدارس في إنجلترا بشاشات مراقبة ثاني أكسيد الكربون، لمساعدة العاملين على التعامل مع مشكلة سوء التهوية، وخفض تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت وزارة التعليم إنه سيجري تخصيص استثمار بـ25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار)، لتوفير نحو 300 ألف شاشة في مختلف المدارس الحكومية، اعتباراً من سبتمبر المقبل.

وستسمح الشاشات المحمولة للمدارس والجامعات بتقييم ما إذا كانت التهوية تحتاج إلى تحسين، واتخاذ خطوات لإزالة الهواء، الذي قد يحتوي على جزئيات الفيروس في الأماكن الداخلية.

وحثت نقابات التعليم، بدعم من الحزب الديمقراطي الليبرالي، وزير التعليم جافن ويليامسون، على اتخاذ إجراء بشأن التهوية في المدارس، وسط مخاوف بشأن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن ويليامسون قوله: «تزويد كل المدارس بشاشات مراقبة ثاني أكسيد الكربون، سيساعدها على التأكد من أن لديها التوازن الصحيح للمستويات في المكان، وتقليل أي إعاقة محتملة للتعليم، والسماح لها بالتركيز على الدروس ذات المستوى العالمي، والمتابعة للأطفال الذين يحتاجون إليها».

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