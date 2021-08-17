5 نصائح لشعر صحي في الصيف

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

يحتاج الشعر في فصل الصيف الى مزيد من العناية، وذلك بسبب تعرضه للحرارة والرطوبة العالية، وكذلك لمادة الكلور الموجودة بكثرة في المسابح، الأمر الذي يجعل الشعر بحاجة إلى عناية من نوع خاص في هذا الفصل. وأشارت نور مكارم، مؤسِسة «لانور بيوتي» أن العادات اليومية والعناية بالشعر من شأنها أن تحسن من شكل الشعر ومن صحته، ولكنها لا تعمل على إيقاف تساقطه، لأن تساقط الشعر يحتاج إلى علاج أصل المشكلة والتي قد تكون هرمونية أو مرتبطة بالفيتامينات والمعادن. ولفتت مكارم إلى أن موضة هذا الصيف من الألوان قد خرجت عن الأشقر الفاتح جداً.

للإطلاع على النصائح الـ5 الأساسية للحفاظ على الشعر بمظهر جيد وصحي وعصري، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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