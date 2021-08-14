صحة.. أطباء يحذرون الأمهات من عدم تغيير وضعية جسم الرضيع

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

أوصت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحات الحوادث الوالدين بتغيير وضعية جسم الرضيع بانتظام لحماية رأسه من التشوهات.

وأوضحت الجمعية أنه ينبغي تغيير وضعية جسم الرضيع من الاستلقاء على الظهر إلى وضعية الاستلقاء على البطن أو الجانب، لتجنب إصابته بتسطح مؤخرة الرأس، في حين يساعد تغيير وضعية الجسم على اتخاذ مؤخرة الرأس للشكل المقوس الطبيعي.

وأضافت الجمعية أن النوم باستمرار على أحد الجانبين يرفع خطر إصابة الرأس بتشوه غير متماثل وأحادي الجانب.

وبشكل عام أوصت الرابطة الوالدين باستشارة طبيب في حال ملاحظة تسطح مؤخرة رأس الرضيع؛ إذ يشير ذلك إلى وجود تشوه خلقي يعرف باسم «انفتال العنق» (Torticollis)، وهو عبارة عن تشنج مؤلم لعضلات الرقبة، يُصيب غالباً عضلة الرقبة الكبيرة، ويؤدي إلى ميل أو انحناء الرأس إلى أحد الجانبين أو الأمام أو الخلف.

ويمكن علاج هذه الحالة بواسطة تمارين العلاج الطبيعي أو الكيروبراكتيك (الإرجاع الموضعي للفقرات) أو ارتداء خوذة طبية.

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