أين تذهب.. أشهر علامات «الآيس كريم» تجتمع في أبوظبي

المصدر: الامارات اليوم

أعلن موسم فنون الطهي في أبوظبي، المهرجان المخصص لتجارب تناول الطعام، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن إطلاق سلسلة مبادرات الآيس كريم المميزة، ليوفر لسكان الإمارة تجارب منعشة خلال أيام الصيف الحارة.

وتستمر مبادرة صيف «آيس كريم»، التي أطلقها موسم فنون الطهي ضمن فعاليات موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات، حتى 31 أغسطس الجاري، حيث ستشهد مشاركة علامات محلية وعالمية ضمن متجر «آيس كريم لاب» في «ياس مول»، المصمم خصيصاً لهذه المناسبة.

وسيستضيف «آيس كريم لاب» منتجات علامة دايس البريطانية العصرية التي تقدم، لغاية 18 أغسطس الجاري، مجموعة من نكهات الآيس كريم المميزة، التي تشتهر بأشكالها المميّزة الملائمة لالتقاط أجمل الصور، إضافة إلى منتجات علامة «بارلور بوتيك» المحلية حتى 12 أغسطس الجاري، التي تقدم إبداعاتها من الآيس كريم بلمسة فرنسية أصيلة، وسينضم مقهى «واي أب»، بين 13 و26 أغسطس، ومتجر «سويل» للأطعمة العضوية، بين 20 و31 أغسطس، إلى قائمة الأسماء المميّزة التي يستضيفها متجر آيس كريم لاب ضمن مبادرة صيف الآيس كريم.

وسيحظى عشاق الطعام بفرصة الاختيار من قائمة متنوعة من أصناف المثلجات في 29 متجراً مشاركاً بالمبادرة في أبوظبي، بما فيها متجر ميرزام الإماراتي لصناعة الشوكولاتة الذي سيطلق حلوى إيتون ميس المثلجة، بالتعاون مع «ذا هنتر»، وبدوره أطلق مويشي أربعة أصناف حصرية من الآيس كريم، مع جلسات تذوق حية، يتنافس فيها الضيوف لمعرفة مكونات كل نكهة وربح جوائز قيمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news