النصف_الحلو.. Aesop تبتكر أوّل مُرطّب للوجه يُلائم كل أنواع البشرة

المصدر: الامارات اليوم

منذ أن خاضت Aesop مجال العناية بالبشرة، بحثت في إمكانية إنتاج مرطّب قائم على المعادن، يُقدّم حماية شاملة من الشمس، فابتكرت من خلال كريم Sage & Zinc Facial Hydrating Cream مستحضراً يُلبّي معاييرها الصارمة، وجاء عبارة عن مرطّب خفيف الوزن يحتوي على فيتامينات مشتقة من النباتات تشمل الفيتامين E، لتلائم كل أنواع البشرة، حتّى الحسّاسة. ولا يحتوي هذا المستحضر على أي مكوّنات كيميائية أو جزيئات نانوية.

وكريم Sage & Zinc Facial Hydrating Cream – SPF15 متوافر في أنبوب سعته 40 مل أو في إناء زجاجي سعته 60 مل.

مزاياه:

تُرطّب هذه التركيبة الخفيفة البشرة وتؤمّن حاجزاً للحماية من الشمس. وتُغطّي مادة أكسيد الزنك سطح البشرة وتعكس ضوء الشمس. يُساعد أسيتات التوكوفيرول (وهو شكل من أشكال الفيتامين E) على ترطيب البشرة ويؤمّن الحماية المضادة للأكسدة، فيما خشب الصندل يساعد على إعادة النقاوة إلى البشرة بفضل مزاياه المضادة للميكروبات. أمّا خلاصة ورق القصعين فتهدّئ البشرة وتُلطّفها. تبدو البشرة ناعمة ومحميّة من دون أن تؤدي إلى التبييض أو انسداد المسام.

وتقول مديرة قسم التدريب والأداء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هايدن دايفيس: «أي شخص سبق أن استخدم مستحضراً يحتوي على أكسيد الزنك سينبهر بملمس وأداء مستحضر Sage & Zinc Facial Hydrating Cream. يسهل وضعه، لأنّه خفيف وناعم، وليس ثقيلاً كما المستحضرات التقليدية التي تحتوي على الزنك».

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