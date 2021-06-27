أميركا: موجة حر تاريخية تجتاح المناطق الشمالية الغربية

المصدر: رويترز

اجتاحت موجة حر تاريخية المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادئ بالولايات المتحدة، إذ ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير أمس السبت، في الوقت الذي نبّه فيه المسؤولون المحليون السكان إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات، بينما طلبت شركات الكهرباء من المستخدمين الحد من الاستهلاك.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه تم تحذير ولايتي واشنطن وأوريجون ومناطق من ولايات أيداهو ووايومنج وكاليفورنيا من الحرارة المفرطة، إذ ارتفعت درجات الحرارة ما بين 20 إلى 30 درجة فهرنهايت فوق المتوسط في جميع أنحاء المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى الأسبوع المقبل.

وأضافت الهيئة «من المرجح أن تكون هذه الموجة من أشد وأطول موجات الحر في التاريخ المسجل للمنطقة الداخلية بالشمال الغربي».

وأشارت إلى أنه من المتوقع تسجيل عشرات من درجات الحرارة القياسية اليومية في جميع أنحاء المنطقة.

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