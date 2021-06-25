الفاصولياء فوائد صحية بالجملة تعرف عليها

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلنت عضو الجمعية الوطنية الروسية لأخصائيي التغذية، الدكتورة مارينا ماكيشا، أن إضافة الفاصوليا إلى النظام الغذائي اليومي ضروري لأنها تحتوي على عناصر مغذية عدية.

وأشارت مارينا إلى أن الفاصوليا البيضاء تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وتؤثر إيجابيا في عمل الأمعاء وتحافظ على توازن نبيت الأمعاء، وتساعد الألياف الغذائية على إخراج السموم من الجسم. وهي المسؤولة عن تخفيض مستوى الكوليسترول السيء. ووفقا لها يمكن تناول 150-200 غرام من الفاصوليا في اليوم.

ونقلت "روسيا اليوم" عن خبيرة التغذية قولها، "يجب على الأشخاص الذين يعانون من الإمساك أو لديهم الاستعداد للإمساك، تناول الفاصوليا بحذر اعتمادا على رد فعلهم الشخصي. لأن الألياف الغذائية الموجودة في الفاصوليا يمكن أن تسبب تفاقم حالتهم الصحية".



أما الفاصوليا الحمراء، فتحتوي على نسبة أكبر من البروتينات، ما يساعد على تعزيز منظومة المناعة. و"تحتوي الفاصوليا الحمراء على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم المفيدين جدا للقلب والأوعية الدموية وكذلك للوقاية من أمراض مثل اضطراب ضربات القلب واحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية".

أما الفاصوليا السوداء، فتحتوي على نسبة عالية من فيتامينات مجموعة В، الضرورية لتنظيم الجهاز العصبي والنبضات العصبية. كما يحتوي الماش، الذي هو نوع من أنواع الفاصوليا، على نسبة عالية من النحاس الضروري للوقاية من شيب الشعر المبكر وعملية تكوين الدم الطبيعية. وكذلك الزنك.

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