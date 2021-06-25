النصف_الحلو.. 5 نصائح لاستعادة شعرك المجعد

المصدر: الامارات اليوم

إذا كنا قد تعلمنا شيئاً على مدى العامين الماضيين، فسيكون هو الاهتمام بأساسيات المظهر العام للمرء، بمعنى تخصيص المزيد من الوقت للعناية الشخصية والهيئة العامة، بما في ذلك الاهتمام بالشعر، ونتيجة لذلك بدأت نساء عديدات الاهتمام بالحصول على مظهر مجعد لشعرهن بصورة طبيعية، وبدأن يشعرن أخيراً بالقدرة على تحدي أساليب التصفيف التقليدية التي اعتدنها، مع الإحساس في الهيئة الجديدة بالفخر والوقار.

وهنا نتعرف سوياً على خمس نصائح تقدمها «إلينور ديفيز فارن»، مؤسسة العلامة التجارية الجديدة من ويلز لمنتجات العناية بالشعر الطبيعية والعضوية في المنطقة، التي ستساعدك على استعادة المظهر المجعد لشعرك، وجعله يبدو في أبهى صورة مع إطلالة غاية في الأناقة.

الابتعاد 30 يوماً

يتمثل المفتاح الأساسي لبدء رحلة العناية بالشعر بصورة طبيعية بنجاح، في السماح لشعرك بالتنفس، بمعنى أنه إذا كنتِ معتادة على استخدام أدوات تصفيف الشعر الحرارية، فيجب التوقف عن ذلك لمدة 30 يوماً على الأقل (ويمكنك تجفيف شعرك بعد ذلك)، وسيسمح هذا الأسلوب لشعرك بإصلاح نفسه أولاً قبل الوصول إلى مرحلة اكتساب المظهر المُجعد للشعر بصورة طبيعية.

ترطيب الشعر

قد يكون شعرك شديد الجفاف بسبب استخدام أدوات تصفيف الشعر الحرارية، لذلك من المهم إضافة منتجات مرطبة إلى روتين العناية بشعرك، على أن يتم وضعه على الشعر المبلل.

مكونات طبيعية

يجب أن تتجنبي استعمال أنواع الشامبو والبلسم الرخيصة، لأنها قد تكون مليئة بالمواد الكيميائية الضارة، التي لن تسمح لك بالحصول على النتائج المرجوة، وسيؤدي الاختيار الخاطئ للمنتجات إلى تكوّن طبقة رقيقة في الشعر تجعل امتصاص المرطبات أمراً صعباً، وتضم شركة «اولو»، ضمن فريق عملها، أحد أفضل الكيميائيين المعتمدين، وذلك للتأكد من كل منتجات العناية بالشعر التي تنتجها الشركة.

الغسيل المتكرر

تذكري أن الشعر المُجعد يُساعد على إخفاء جذور الشعر في فروة الرأس، لذلك حتى لو كنتِ تعتقدين أن شعرك دهني قليلاً، فلن يلاحظه أحد، ولن تحتاجي إلى غسله كل يوم أو يومين، وبمرور الأيام، ستبدأ تموجات الشعر في التكون حتى تصبح واضحة بصورة كبيرة، ويعد المفتاح الرئيس للوصول إلى هذه المرحلة، هو إضافة بعض الماء لترطيب الشعر، علاوة على استخدام منتج مثل كريم «اولو».

الصبر

لن تعود تلك التموجات الطبيعية الرائعة لشعرك بطريقة سحرية بين عشية وضحاها، ومن ثم، بقليل من الصبر واتباع روتين العناية بشعرك، والابتعاد عن استخدام أدوات تصفيف الشعر الحرارية، ستلمسين نتائج رائعة.

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