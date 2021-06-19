«لقد فعلتها».. لاجئ من جنوب السودان يمتهن الطب في أوغندا

المصدر: كمبالا - رويترز

بعدما أجبرت الحرب الأهلية في جنوب السودان صامويل ضول أيون على الفرار إلى أوغندا وهو لا يزال في سن المراهقة عام 2013، كانت ذكرياته وهو يرى أصدقاء يموتون بأمراض يمكن الوقاية منها لعدم توافر الرعاية الطبية الملائمة دافعاً كي يمتهن الطب.

والآن وبعد تخرجه في كلية الطب، ينشغل أيون (27 عاماً) بعلاج مرضى كوفيد-19 وغيرهم في مستشفى مولاجو العام المرموق في العاصمة الأوغندية كمبالا.

وقال أيون لرويترز «لقد فعلتها». وأضاف «أن تكون لاجئاً ليس عقاباً.. بل فرصة لمواصلة السعي وراء أحلامك خارج بلدك».

وأيون وأسرته من بين ما يقدر بنحو مليون لاجئ من جنوب السودان فروا إلى أوغندا عندما نشبت الحرب بعد عامين فقط من انفصال الجنوب.

وتسمح سياسة اللجوء في أوغندا للاجئين بحرية الحركة والاستفادة من الخدمات العامة كالتعليم والرعاية الصحية.

ويعيش 1.5 مليون لاجئ إجمالا في أوغندا التي تحتل المركز الرابع بين الدول التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين بعد تركيا وكولومبيا وباكستان، حسبما قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أوغندا، ويندي كاسوجا.

وأضافت كاسوجا أن 20% فقط من لاجئي جنوب السودان في سن التعليم الثانوي بأوغندا يدرسون حالياً في المدارس لعدم توافر أماكن تكفي لتلبية الطلب.

وكان أيون واحداً ممن حالفهم الحظ حيث تلقى تعليمه في مدرسة ثانوية حكومية، ونال أعلى الدرجات وحصل على منحة من منظمة دافي الألمانية للدراسة في جامعة ماكيريري المرموقة في أوغندا. وقال إنه اشتغل مدرساً لبعض الوقت لتغطية رسوم الجامعة.

وذكر أنه أول فرد في أسرته يحصل على درجة جامعية، ويتمنى التخصص في جراحة الأعصاب، ويعتزم العودة إلى وطنه وإعطاء محاضرات.

وتابع: «شعر والداي بفرحة غامرة»، مشيراً إلى أن أسرته سافرت من موقع اللاجئين الذي تعيش فيه بشمال أوغندا لتحضر حفل تخرجه.

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