أول اختبار منزلي في الهند للكشف عن «كوفيد-19»

المصدر: لونافلا - (الهند) ■ أ.ف.ب

تأمل شركة هندية صغيرة ناشئة في أن يسهم اختبارها المنزلي للكشف عن الإصابة بـ«كوفيد-19»، وهو الأول في البلد الواقع في جنوب آسيا، في مساعدة السلطات على تحسين قدرات رصد انتشار الفيروس بين السكان البالغ عددهم ملياراً و300 مليون نسمة.

وأطلق الاختبار «كوفيسيلف» في وقت سابق هذا الشهر، وهو أول اختبار منزلي توافق عليه الهند التي تخرج ببطء من موجة ثانية قوية دفعت المستشفيات ومحارق الجثث إلى قدراتها الاستيعابية القصوى، مع نحو 30 مليون إصابة حتى الآن وأكثر من 350 ألف وفاة.

لكن الكثير من الخبراء يعتبرون أن الأعداد الحقيقية أعلى بكثير، ويعزون ذلك إلى نقص الاختبارات وعدم الدقة في تسجيل أسباب الوفاة.

وشركة «مايلاب ديسكوفري سولوشنز»، التي تصنع أيضاً فحوص تفاعل «البوليميراز» المتسلسل (بي سي آر) للكشف عن الإصابات بالفيروس المسبب للإيدز، تقول إن إتاحة الوصول بشكل واسع لاختبار «كوفيسيلف» البالغ سعره 250 روبية (3.40 دولارات) من شأنه أن يخفف الضغط عن المختبرات المنهكة، ويحسّن قدرات تتبع الإصابات.

يتضمن الاختبار مسحة أنف ورمز «كيو آر» لوصله إلى تطبيق هاتف نقال يعطي النتيجة في 15 دقيقة.

وفي مصنع الشركة الواقع في بلدة لونافلا غرب الهند، يقوم موظفون ملتزمون بالاجراءات الصحية بإجراء فحوص دقيقة لمكونات الاختبارات، قبل إرسالها إلى صيدليات في أنحاء البلاد.

لكن الاختبار متاح فقط لمستخدمي الهواتف الذكية، فإن تأثيره قد يكون محدوداً، خصوصاً مع توغل الوباء في الأرياف الهندية، حيث شبكات الهاتف النقال ضعيفة وتغطية الإنترنت متدنية.

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