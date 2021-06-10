عزيزتي_حواء».. وصفات بسيطة لمواجهة خطوط التمدّد

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

تمثل خطوط التمدّد مشكلة جمالية لدى كثيرين؛ إذ إنها تجعل الجلد يبدو بمظهر غير مريح.

وقال طبيب الأمراض الجلدية الألماني، البروفيسور إيكهارد برايتبارت، إن خطوط التمدد هي خطوط تظهر على البطن والفخذين، مشيراً إلى أنها عادة ما تصيب النساء خلال الحمل.

وأضاف أن خطوط التمدد تنشأ أيضاً بسبب النمو المتزايد أثناء مرحلة المراهقة، لافتاً إلى أن الأمر يتوقف على مدى قوة وترابط ألياف النسيج الضام؛ إذ إن خطوط التمدد ما هي إلا تمزق في النسيج الضام، مع العلم بأن هذا التمزق عميق وليس سطحياً. وذكر برايتبارت أنه لا يمكن التخلص من خطوط التمدد على نحو جذري، وإنما يمكن التخفيف من مظهرها القبيح، وذلك بتقوية النسيج الضام من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية. كما تعد حمامات الساونا مفيدة بفضل التأثير الناجم عن التبديل بين السخونة والبرودة.

وبالإضافة إلى ذلك، يسهم التدليك في تنشيط سريان الدم، ما يعمل على مواجهة الالتهاب المصاحب لخطوط التمدد، ومن ثم تقل حدة الاحمرار، ولا تبدو الخطوط ظاهرة بشكل فج.

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