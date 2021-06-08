جزر أميركية تجمع مشاهير هوليوود وصيادي الحيتان

المصدر: هاينيس ■ د.ب.أ

هناك مجموعة من الجزر يعيش فيها الصفوة والأغنياء والمشاهير قبالة ساحل ولاية ماساتشوستس الأميركية، ويمكن لأصحاب المنازل الموجودة في هذه الجزر الوصول إليها من بوسطن في غضون ساعتين تقريباً، باستثناء ذروة فصل الصيف، حيث قد يتسبب التكدس المروري على جسر ساجامور، المؤدي إلى كيب كود، في مضاعفة زمن الرحلة مرات عدة، ويعتبر هذا الجسر هو الطريق الوحيد إلى هذه الجزر.

تمتد شبه الجزيرة كيب كود في المحيط الأطلنطي، ولا تقتصر مزايا جزيرتي نانتوكيت ومارثاز فينيارد على كونهما واجهتين سياحيتين شهيرتين فحسب، وملتقى لنجوم هوليوود، بل إنهما تتمتعان أيضاً بتاريخ حافل، يمتد إلى عام 1620 في صيد الحيتان.

وأوضحت ستايسي ستيوارت، من جمعية «نانتوكيت» التاريخية، قائلة: «في هذا المكان رسيت الباخرة (ماي فلاور) للمرة الأولى، وقام البريطانيون مع ويليام برادفورد بتأسيس أول مستوطنة في بليموث على البر الرئيس».

ومع حدوث التوترات الأولى في منطقة بليموث، عاد بعض المستوطنين إلى نانتوكيت، وهنا اصطدموا بالسكان الأصليين، الذين عاشوا منذ آلاف السنين على الجزيرة الخالية من الأشجار، وقد اكتسب البريطانيون مهارة صيد الحيتان من السكان الأصليين، حيث كان يتم استعمال زيت الحوت في صناعة الشموع، وملء مصابيح الزيت.

مقر رئيس

في حقبة الخمسينات من القرن الـ18، أصبحت جزيرة نانتوكيت بمثابة المقر الرئيس لصائدي الحيتان، وحظيت بهذه المكانة للمرة الثانية في الفترة من 1815 إلى 1850، ومع ذلك لم يقم صائدو الحيتان بعمليات الصيد قبالة ساحل ماساتشوستس، ولكنهم كانوا ينطلقون في مسافات كبيرة لصيد الثدييات البحرية الكبيرة، وكانوا يبحثون عن حيتان العنبر، حتى يمكنهم استخراج أكبر كمية من الزيت منها.

وأوضح بودي فاندرهوب، من السكان الأصليين، أن صائدي الحيتان كانوا يتمتعون بمستوى دخل جيد، ولكن مهنتهم كانت تنطوي على مخاطر كبيرة، وينتمي بودي فاندرهوب إلى قبيلة وامبانواج، وقد قام أسلافه بصيد الكثير من الحيتان وأسماك أبوسيف.

حوت العنبر

يمكن للسياح مشاهدة قارب تجديف قديماً معروضاً في متحف صيد الحيتان، كان يتم استعماله لصيد الحيتان في عرض البحر، ويعلوه هيكل عظمي لحوت العنبر. ويلاحظ السياح أن الهيكل العظمي أكبر وأطول من القارب نفسه، وأضاف بودي فاندرهوب قائلاً: «وظيفة صيد الحيتان من الوظائف الخطرة للغاية، ولكنها مُجزية جداً».

ويقوم البحار بودي فاندرهوب بالكثير من الجولات اليومية في معظم الأحيان، لأنه يعرف أفضل المواقع لصيد أسماك التونة، وغيرها من الأسماك الكبيرة واللذيذة، كما أنه يرشد السياح إلى أفضل أماكن مشاهدة الحيتان الحدباء وحيتان المنك، وكثيراً ما يصطحب الأغنياء والمشاهير على متن قاربه السياحي، ولا يثير بودي فاندرهوب ضجة كبيرة حول هذا الأمر، ويؤكد أن الجميع متساوون في البحر، وعادة ما يقدر المشاهير ذلك.

صفوة المجتمع

تعد جزر نانتوكيت ومارثاز فينيارد وكيب كود من المقاصد السياحية الشهيرة خلال فصل الصيف، وتمتد ذروة الموسم السياحي من يوم الذكرى في شهر مايو إلى الخريف، وترتبط شدة الإقبال السياحي بأحوال الطقس، نظراً لأن بعض السياح يأتون من ولاية بوسطن في رحلة لمدة يوم واحد فقط، ومنهم الأشخاص الذين يرغبون في مشاهدة المشاهير وصفوة المجتمع، حيث يقضي السياح الأثرياء أسابيع طويلة خلال فصل الصيف في هذه الجزر.

وتمتاز هذه الجزر بأجواء أكثر هدوءاً خلال فصلي الربيع والخريف، عندما لا تكون هناك إجازات للأميركيين، وخلال هذه الفترة لا ترتفع درجة الحرارة كثيراً، ويكون هناك المزيد من الوقت أمام السكان الأصليين للدردشة وتناول القهوة مع السياح، وكثيراً ما يتخيل السياح إمكانية العيش في هذا المكان الساحر.

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