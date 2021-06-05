النصف_الحلو.. نصائح ووصفات للرشاقة في فصل الصيف

المصدر: الامارات اليوم

مع ارتفاع درجات الحرارة وحلول فصل الصيف، تشارك راشيل ساتشردوتي، مؤسسة (It’s SO Simple)، تمارين عملية وسهلة التطبيق لجميع الراغبين في بدء رحلة لياقتهم البدنية من المنزل وتجنب الطقس الحار.

لا تتطلب مجموعة تمارين الجسم الكاملة هذه أي معدات، وهي مناسبة جداً للممارسة داخل المنزل. تقول راشيل، «قومي بممارسة تمارين التدريب المتواتر عالي الكثافة والشدة، أو ما يعرف باسم (HIIT)، من خلال مجموعة من التمارين الرياضية في أقل وقت ومجهود مضاعف لحرق دهون الجسم على نحو أسرع، إضافة إلى تمارين الكارديو (التمارين الهوائية).

من هذه التمارين:

■ تمرين الجسر - 15 مرة.

■ تمرين الاندفاع مع الالتواء 8 مرات لكل طرف.

■ تمارين شد البطن (الطحن) مع رفع الأرجل - 15 مرة.

■ تمرين البلانك مع لمس الكتف 8 مرات لكل طرف.

■ تمرين تسلّق الجبل 20 مرة.

■ تمرين الضغط 20 مرة.

■ تمرين التمدد 12 مرة.

■ تكرار التمارين 3 مرات مع استراحة 10 ثوانٍ بين كل تمرين.

وصفات صيفية

تشارك راشيل وصفات للآيس كريم، ليستمتع جميع أفراد العائلة بتجربة مذاقها. وتتابع قائلة: «هذه الوصفات الشهية محلاة بشكل طبيعي من خلال إضافة الفواكه، ولا تحتوي على أي سكريات مكررة أو مضافة، كما أنها تحتوي على كمية جيدة من البروتين، بسبب الزبادي اليوناني الذي تمت إضافته لهذه الوصفة. ومن هذه الوصفات:

آيس كريم ISS الشوكولاتة

• المكونات:

■ 3 حبات موز مجمدة.

■ حبتان من التمر (منزوع النوى).

■ 4-5 مكعبات ثلج.

■ 2/‏‏3 كوب مسحوق كاكاو.

■ كوب حليب لوز.

■ ملعقة كبيرة قهوة منزوعة الكافيين.

■ بودرة جوز الهند المجفف.

طريقة التحضير

1. أضيفي جميع المكونات إلى الخلاط واخلطيها معاً لبضع دقائق.

2. أضيفي بعض رقائق الشوكولاتة وقلبيها حتى تمتزج جيداً.

3. صبّي الخليط في علبه وضعيها في الفريزر لبضع ساعات.

4. عند تماسك قوام الآيس كريم، اخرجيها وقدميها.

5. رشي جوز الهند المجفف.. واستمتعي بآيس كريم لذيذ وصحي!

آيس كريم الفراولة والموز

• المكونات:

■ كوب فراولة مجمدة.

■ كوب من الموز المجمد.

■ نصف كوب من حليب اللوز.

■ ملعقتان كبيرتان من الزبادي اليوناني الخالي من الدسم.

طريقة التحضير

1. أضيفي الفراولة المجمدة والموز المجمد وحليب اللوز واللبن الزبادي اليوناني إلى الخلاط.

2. قومي بمزج جميع المكونات معاً حتى تصبح ناعمة.

3. نصيحة مهمة: إذا لم يكن المزيج ناعماً بدرجة كافية، يمكنك إضافة المزيد من حليب اللوز أثناء الخليط.

4. أضيفي الخليط إلى قدر أو وعاء وضعيه في الفريزر ليتماسك قوامه قليلاً.

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