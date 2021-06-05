النصف_الحلو.. «كارن وازن» تطلق تشكيلة نظارات شمسية خاصة بالأطفال

المصدر: الامارات اليوم

كشفت «كارن وازن» عن إضافة فئة جديدة إلى قائمة تصاميمها عبر إطلاق تشكيلة النظارات الشمسية الخاصة بالأطفال حصرياً على موقعها الإلكتروني، ليتألق جميع أفراد العائلة بنظارات عصرية من علامة كارن وازن.

وانتقت «وازن» بعناية ثلاث من أكثر النظارات الشمسية شهرة ورواجاً في تشكيلتها، لتستوحي منها تصاميم تشكيلة الأطفال التي تتميز بالمرح وتناسب الأولاد والبنات على حد سواء. وتأتي تصاميم ريتروز وهاربر وكيني للصغار بمجموعة متنوعة من الألوان الكلاسيكية والتدرجات المشرقة، وهي مزودة بعدسات واقية من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 100%.

تأتي تصاميم النظارات الشمسية للأطفال استكمالاً لتشكيلتها من النظارات الشمسية للكبار، وانعكاساً لشغف «وازن» بمشاركة تصاميمها المفضلة مع أطفالها الثلاثة ليتألقوا جميعاً بإطلالة مماثلة.

وتصوّر الحملة التسويقية للتشكيلة أطفال «وازن» الثلاثة، جورج والتوأمين كارلي وكاي، وهم يرتدون نظاراتهم المفضلة من التشكيلة التي تضم 12 قطعة. ويظهر الأطفال الثلاثة على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بعلامة «وازن»، وإطلالة مرحة ومفعمة بالطاقة.

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