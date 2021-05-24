أسباب تقصف الأظافر تتعلق بالصحة أم بطرق العناية

المصدر: دارمشتات ■ د.ب.أ

أوردت بوابة الجمال «هاوت.دي» أن تقصف الأظافر يعد من المشكلات المزعجة للمرأة، مشيرة إلى أن التقصف يرجع إلى أسباب عدة، منها ما يتعلق بالصحة، ومنها ما يتعلق بطريقة العناية بالأظافر.

وأضافت «هاوت.دي» أن تقصف الأظافر قد يرجع إلى نقص المعادن والفيتامينات، مثل فيتامين A وفيتامين C وحمض الفوليك والحديد والكالسيوم والزنك. ويمكن مواجهة ذلك من خلال التغذية الصحية الغنية بالخضراوات والفواكه الطازجة والدهون الصحية والبروتينات عالية القيمة.

وقد يشير تقصف الأظافر إلى بعض الأمراض الجلدية، مثل الفطريات والإكزيما والصدفية.

وتتسبب العناية الخاطئة أيضاً في تقصف الأظافر، مثل استخدام المقص والمبرد الخشن لقص وتشذيب الأظافر. وبدلاً من ذلك ينبغي استخدام مبرد مصنوع من السيراميك، كما أن استخدام الأظافر الاصطناعية أو الـ Shellac قد يتسبب في تقصف الأظافر.

وإضافة إلى ذلك، قد يرجع تقصف الأظافر إلى التلامس المتكرر مع المنظفات، إذ تتسبب المواد الكيماوية في جفاف الأظافر، ويحدث ذلك أيضاً في حال غسل وتعقيم اليدين بشكل متكرر. ولتجنب ذلك ينبغي ارتداء قفازات قبل ملامسة المواد الكيماوية.

• تقصف الأظافر قد يرجع إلى نقص المعادن والفيتامينات.

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