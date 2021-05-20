جمهور ونجوم العالم العربي ينعون سميرغانم : خسرنا أبرز صناع الضحكة والسعادة

خسرت الساحة الفنية المصرية والعربية واحدا من ابرز صناع الضحكة والسعادة، ونعى المئات من الفنانين والشخصيات العربية الفنان سميرغانم الذي توفي عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللاً في وظائف الكلى، وكان لسان حال الجميع يقول " خسرنا ابرز صناع السعادة والضحكة".

وكان الفنان سمير غانم، دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى. وخلال أيامه الأخيرة، تعرض غانم لأزمة تنفسية أثرت على صدره ما دفع الأطباء إلى وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي. ومع هذا، فقد عانى الفنان الراحل من خلل في وظائف الكلى. وستشيع جنازة الراحل غدا من مسجد المشير طنطاوي بعد صلاة الظهر.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في بيان "الحياة الفنية في مصر والوطن العربي فقدت أحد العباقرة، وأيقونة كوميدية فذة". وأضافت "أسلوبه المميز نجح في جذب قلوب الجمهور عبر سنوات طويلة شهدت أعمالا ستبقى راسخة في الوجدان بشخصياتها ومفرداتها".

ونعى الفقيد زوج ابنته المذيع رامي رضوان على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي ونشر صورة لسمير غانم معلقا "مع السلامة يا حبيبي"، وتصدر الفنان الكبير مواقع التواصل الإجتماعي ونعاه معظم نجوم الفن المصري، ومنهم محمد هنيدي الذي كتب على تويتر "البقاء لله وداعا سموره .. ربنا يرحمك يارب"، وكتب محمد إمام "إنا لله وإنا إليه راجعون"، كما نعته الفنانة سيرين عبد النور وكتبت علة تويتر " الله يرحم الفنان الكبير صاحب الروح الراقية"، وكتبت الفنانة عبير صبري " الرحمة للفنان الذي صنع فرحتنا سنوات طويلة سمورة"، وكتبت الفنانة أمال ماهر على تويتر نعيا قالت فيه" إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان الكبير سميرغانم في ذمة الله، أتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الفنان الكبير الراحل سميرغانم وإلى كل جمهوره الكبير نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويلهم أهله الصبر والسلوان. وقالت الفنانة نوال الزغبي" اليوم فقدنا فنان كبير زرع الضحكة والبهجة بقلوبنا …الله يرحمك"، ونعى الفنان الراحل معظم نجوم الفن مثل أحمد عز ويسرا ولبلبة وهند صبري وكريم عبد العزيز ومنى زكي واحمد حلمي .

ودخل الراحل سمير غانم، الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كوفيد 19 ، والذي تسبب في تدهور حالته خاصة أنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى أيضا وكل هذه الأمور تفاقمت بشكل كبير وفشل معه العلاج بسبب التقدم في السن

أما الفنانة دلال عبد العزيز فقد تحسنت حالتها نسبيا في الساعات الماضية مقارنة بزوجها ولكن لا تزال مسحتها ايجابية وتعاني من تواجد فيروس كورونا حتى الآن.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 كانون الثاني 1937، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية «المتزوجون»، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية «أهلا يا دكتور».

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي «سمورة» و«فطوطة»، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي

وفي السينما قدم الثلاثي أفلام (30 يوم في السجن) و(شباب مجنون جدا) و(شاطئ المرح) و(بنت شقية) و(الزواج على الطريقة الحديثة) و(لسنا ملائكة). بعد وفاة الضيف أحمد في 1970 استمر سمير وجورج في العمل معا وقدما مسرحيات (موسيقى في الحي الشرقي) و(جوليو وروميت) و(المتزوجون) و(أهلا يا دكتور) لكنهما انفصلا في النهاية.

شارك سمير غانم في بعض الأفلام بأدوار مختلفة مثل (الأحضان الدافئة) و(أميرة حبي أنا) و(فيفا زلاطا) إلى أن استطاع إثبات جدارته بالبطولة المطلقة فقدم أفلام (نوع من النساء) و(حسن بيه الغلبان) و(تجيبها كده.. تجيلها كده.. هي كده) و(الجواز للجدعان) و(الرجل الذي عطس) و(عبقري على ورقة دمغة) و(مجرم رغم أنفه).

لمع نجمه في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسلي (حكاية ميزو) و(كابتن جوده) كما ابتكر شخصية (فطوطة) التي قدمها بالتعاون مع المخرج فهمي عبد الحميد في فوازير رمضان فأحبها الصغار والكبار. ظل المسرح هو عشقه الأول والمجال الأرحب الذي يستطيع من خلاله إبراز طاقاته الفنية وتوظيف الإكسسوارات الشخصية في إضحاك الجمهور. ومن أبرز مسرحياته (الأستاذ مزيكا) و(جحا يحكم المدينة) و(فارس وبني خيبان) و(أخويا هايص وأنا لايص) و(بهلول في اسطنبول) و(أنا ومراتي ومونيكا) و(دو ري مي فاصوليا) و(مراتي زعيمة عصابة) .

مع التقدم في العمر قلت أعماله الفنية لكن ظلت إطلالته في أي عمل مصدر بهجة للمشاهد وكانت من أعماله في السنوات القليلة الماضية المسلسل الإذاعي (فطوطة وكأس العالم) ومسلسل (عزمي وأشجان).

كرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته التاسعة والثلاثين في نوفمبر 2017 بمنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية.

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