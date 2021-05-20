دلال عبد العزيز لاتعرف بوفاة زوجها سميرغانم ومنع تصوير الجنازة

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

أكدت مصادر داخل مستشفى «الصفا» بالمهندسين، في القاهرة، أن الفنانة دلال عبد العزيز لم تعرف حتى الآن بخبر وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم.

وقال بعض أفراد الطاقم الطبي أن الفنانة في حالة صحية غير مستقرة بسبب فيروس كورونا وحالتها لا تسمح بتلقي أخبار سيئة والجميع متردد في ابلاغها، وهي ممنوعة من استخدام مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلمت "الامارات اليوم" أن الجنازة الفنان الراحل ستترافق بإجراءات أمنية مشددة وسيمنع التصوير نهائيا، وترغب الأسرة بعدم التغطية الإعلامية للجنازة حرصا على الحالة النفسية لبنات الفقيد وعائلته والذين يعانون من صدمة حادة. وأكد رامي رضوان أن الأسرة لا ترغب في أي تواجد إعلامي حرصا على صحة الجميع، وتطبيقا للإجراءات الإحترازية.

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