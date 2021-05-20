عادل امام ناعيا سمير غانم : مع السلامة يا حبيبي

المصدر: نجلاء سليم

نعي الزعيم عادل امام الفنان الكبير سمير غانم الذي وافته المنية منذ ساعات .. وكتب الزعيم علي صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورا صاحبته صورا جمعته بالفنان سمير غانم وكتب الزعيم قائلا: مع السلامة يا سمير مع السلامة يا حبيبي هتوحشني اوي

ويذكر ان هناك العديد من الاعمال الفنية جمعت بين النجمين سواء علي مستوي السينما او التليفزيون وكان اخر لقاء لهما بمسلسل عوالم خفية الذي طهر به سمير غانم كضيف شرف تحية منه لصديق العمر النجم عادل امام.

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