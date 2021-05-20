حسن الرداد يكشف مفاجأة حول وفاة سمير غانم

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

نفي الممثل المصري حسن الرداد، وزوج ايمي سميرغانم، أن يكون سبب وفاة والد زوجته ناتج عن مضاعفات إصابته بفايروس كورونا"، وأثار في منشور كتبه منذ دقائق الكثير من الجدل.

ونشر الرداد عبر تطبيق تبادل الصور والفيديو (انستغرام) قائلا:" إنا لله و إنا اليه راجعون، وداعا حمايا الغالى و اطيب انسان قابلته فى حياتى ، ارجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة و الدعاء له بالرحمة إن شاء الله، ملحوظة: الوفاة ليست بسبب كورونا".

وأكد الرداد أن "السبب الحقيقي للوفاة هو تدهور وظائف الكلى التي تدمرت تماما بحكم حالتها السيئة المسبقة ومعاناة الفقيد من مشكلات مزمنة بها، والراحل لم يتوفى بسبب فايروس كورنا نفسه".

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