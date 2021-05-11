أميركا تسمح بلقاح فايزر للأطفال من 12 إلى 15 عاماً

المصدر: رويترز

سمحت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة أمس الاثنين باستخدام لقاح فايزر وبيونتيك المضاد لكوفيد-19 للأطفال من عمر 12 عاماً، موسعة برنامج التحصين في البلاد بعد تباطؤ كبير في معدلات التطعيم.

واللقاح متاح بموجب ترخيص للاستخدام الطارئ من سن 16 عاماً في الولايات المتحدة. وقال مصنعو اللقاح إنهم بدأوا عملية الحصول على الموافقة الكاملة لهذه الأعمار الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية إنها كانت تعمل على تعديل ترخيص الاستخدام الطارئ ليشمل ملايين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً.

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