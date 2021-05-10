«نتفليكس» تختبر خدمة «إن بلس» الجديدة

المصدر: سان فرانسيسكو ■ د.ب.أ

بدأت شركة خدمة البث المباشر عبر الإنترنت «نتفليكس» استطلاع رأي عدد من عملائها بشأن خدمة جديدة محتملة باسم «إن بلس». ويمكن أن تتضمن الخدمة الجديدة «قوائم تشغيل» للمسلسلات التلفزيونية، ومعلومات عن خلفية إنتاج الأعمال الفنية التي تبثها خدمة «نتفليكس» ومقاطع صوتية مسجلة. وبحسب موقع بروتوكول المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن خدمة «إن بلس» ستكون «فضاءً إلكترونياً يمكنكم من خلال معرفة المزيد من المعلومات عن العروض التي تبثها (نتفليكس) والأشياء المرتبطة».

وأضاف الموقع أنه «من الخصائص المقترحة في المسح عرض قوائم بكل المؤلفات الموسيقية المستخدمة في العروض التلفزيونية، بحيث يمكن للمستخدمين إنشاء قوائم تشغيل بالمواد الموسيقية المفضلة لديهم. كما يمكن للمستخدمين إنشاء قوائم تشغيل بالأفلام والمسلسلات المفضلة».

ويمكن أن تكون خدمة «إن بلس» أيضاً وسيلة للجمهور، لكي «يعرف معلومات عن العروض المخططة (في مرحلة ما قبل الإنتاج)، والتأثير في تطوير هذه العروض، من خلال إبداء آرائهم قبل الانتهاء من تصويرها».

من ناحيتها، قالت متحدثة باسم شركة «نتفليكس»: «إن الشركة تجري أحياناً استطلاعات رأي لجمهورها حول العديد من الموضوعات والأشياء».

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