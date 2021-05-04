لهذا وصل سعر طبق "الزميتة" المغربي إلى 5 آلاف دولار

المصدر: متابعة-الإمارات اليوم

وصل سعر طبق "سلو" أو ما يعرف ب"الزميتة" أو"السفوف"، إلى حوالي 5 آلاف دولار في المغرب. وتعود تجربة بيع "أغلى سلو في العالم"، إلى مبادرة أطلقها شاب مغربي يدعى جلال اعويطة، مؤسس جمعية "عطاء الخيرية"، الذي نظم هذا المزاد على صفحته لدعم سيدة من مدينة مراكش، قامت بتحضير الطبق وتعاني من وضعية اجتماعية صعبة بسبب إصابة زوجها بمرض السرطان.

وقال مؤسس جمعية "عطاء الخيرية"،جلال اعويطة، لموقع "سكاي نيوز" عربية "التقيت السيدة خلال توزيعنا لبعض المساعدات على الأسر المعوزة بالمدينة الحمراء، فاقترحت عليها أن أدخل طبق "سلو" الذي حضرته في مزاد تستفيد من مداخيله، خصوصا أنها هي من تعيل أسرتها وزوجها الطريح الفراش بسبب معاناته من مرض السرطان، عبر بيعها لبعض الأطباق المغربية ومن ضمنها طبق "سلو".

ورغم أن سلو وهو من الأطباق التقليدية في المطبخ المغربي، وثمنه في الأسواق لا يتعدى 20 دولار للكيلوغرام الواحد. ولكن تفاعل رواد "انستغرام" مع قصة كفاح عزيزة، جعلت الطبق يحطم كل المقاييس ويخلق الجدل.

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