النصف الحلو.. ASOS للعناية بالبشرة: 200 ماركة جديدة ورائجة

تضم مجموعة ASOS للوجه والجسم كل مستلزمات العناية بالبشرة والشعر والمكياج والتسمير وغيرها، وتجمع أكثر من 200 ماركة جديدة ورائجة وحصرية لتقدّم للعميلات الشابات أكثر من 10 آلاف منتج يمكّنهن من التعبير عن أنفسهن كما يشأن.

وأضاف موقع ASOS ماركة التبرّج التي غزت الإنترنت - «هدى بيوتي» - إلى مجموعة ASOS للوجه والجسم، حيث تُحقّق «هدى بيوتي» نجاحاً منقطع النظير حول العالم، منذ أن أسّستها عام 2013 هدى قطّان، خبيرة المكياج التي تدرّبت في هوليوود، وسيّدة الأعمال التي صنعت نفسها بنفسها، إلى جانب شقيقتَيها عليا ومنى. كسبت «هدى بيوتي» أكثر من 47 مليون متابع على إنستغرام لتصبح الماركة المفضّلة والخيار الأوّل لكل امرأة تُريد التألّق بإطلالة جميلة بسرعة ومن دون عناء.

وأطلق الموقع ماركة «هدى بيوتي» إلى جانب ماركة «ويشفول» WISHFUL التابعة لها للعناية بالبشرة، لتلبية احتياجات كل امرأة، سواء كانت تنشد إطلالات مكياج تخطف الأنظار، أو التنعّم ببشرة مشرقة ونديّة.

ومن أبرز المستحضرات:

كريم الأساس الماتيّ

كريم الأساس هو أساس المكياج الجميل، مع هذه التركيبة المخملية التي تدوم طوال النهار وتمتزج بسلاسة على البشرة فمتنحها إشراقة مضيئة من الداخل.

قلم تحديد الحواجب

أول منتج للحواجب من «هدى بيوتي» يتميز برأسه الرفيع، لملء الحواجب بخطوط رقيقة كالشعر، وتحديدها بشكل طبيعي ودقيق.

باليتات

تعرّفي إلى الجانب الناعم من مكياج عيون السموكي. اختاري الألوان التي تحلو لكِ من بين ثلاث باليتات، بحيث يشمل كل باليت ظلالاً قابلة للمزج وغنيّة بالأصباغ.

سكراب

يُعتبر هذا المقشّر الفعّال واللطيف على البشرة أحد أهمّ أسرار هدى. يمدّ البشرة بإشراقة نضرة بفضل تركيبته المشبعة بمزيج من أنزيمات الأناناس والبابايا وأحماض البيتا هيدروكسي والألفا هيدروكسي.

سيروم

يُرطّب هذا المستحضر البشرة من العمق ويمنحها إشراقة لافتة بفضل تركيبته الغنيّة بالمكوّنات المفيدة للبشرة مثل حمض الهيالورونيك والنياسيناميد.

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