النصف_الحلو.. «هيريرا» تكشف عن زجاجة عطر شرقي

أطلقت علامة كارولينا هيريرا إضافةً جديدة إلى مجموعة عطور هيريرا كونفيدينشال، التي تمثل خطّ العلامة من الكنوز الشرقية مع عطر جولد مير أبسولوت، المستوحى من نفحات صمغ المرّ الحصرية وفخامة الذهب. ويحمل العطر الجديد توقيع كارولينا أدريانا هيريرا، المديرة الإبداعية لقسم الجمال، حيث يجسّد تجاربها الشخصية وخبرتها بتقاليد العطور الشرق أوسطية التي اكتسبتها من والدتها.

وتضم مجموعة الكنوز الشرقية عطر غولد إينسينس، وبلاتينيوم ليذر، وبرونز تونكا، المستوحاة من المكونات الحصرية التي تشتهر بها العلامة، مثل: البخور والجلد والتونكا. ويبرز صمغ المرّ كمكون أساسيّ في عطر جولد مير أبسولوت، ليشكّل كنزاً جديداً في المجموعة.

حيث يتميّز بنفحات زهور نبات الإمورتيل، ولمسة توابل الفلفل الأسود. وبينما يضمّ هذا العطر الجديد في جوهره النفحات الشهية لعرق السوس والكاكاو، تنسجم روائح الفانيلا وصمغ المر، الذي استمد العطر اسمه منه، بتناغمٍ مثاليّ في أساسه.

كما تتناغم قارورة العطر الجديد مع بقية عطور مجموعة كونفيدينشال، حيث تغطيها طبقة من الذهب لتلائم النفحات الفضيّة والذهبية والنحاسية، لمجموعة عطور الكنوز الشرقية الأصلية. أمّا التغليف فهو مثالٌ عن الفن والتناغم المعماري، حيث تعكس تصميم المشربية، وهي عنصرٌ أساسيّ في الهندسة المعمارية العربية، لتنقلنا إلى عالمٍ ساحر من التقاليد المحاطة بالغموض.

ويتميّز العطر الجديد بقوّته واستعمالاته المتعددة عند مزج وتطبيق العطور، ليشكل البصمة الخاصة لمجموعة هيريرا كونفيدينشال. ومن خلال مزجه وجمعه بطرق عدة، ينتج روائح فريدة ومتنوّعة، بما يمنح العطر طابعاً خاصاً بكل شخص.

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