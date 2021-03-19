سورية: 100% نسبة إشغال أسرّة العناية المركزة لمرضى كورونا بدمشق

المصدر: دمشق - أ.ف.ب

بلغت نسبة إشغال أسرة العناية المركزة المخصصة لمرضى كورونا في مستشفيات دمشق 100%، كما أعلن الخميس مسؤول في وزارة الصحة السورية.

وهذه هي المرة الأولى منذ بداية الجائحة التي تصدر فيها السلطات السورية إعلاناً من هذا النوع، على الرغم من أنها أعلنت مؤخراً تسجيل تسارع في وتيرة تفشي الوباء، ودعت إلى التقيّد بالتدابير الوقائية.

وصرّح مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا، أمس، لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بأن «نسبة إشغال أسرة العناية المشددة بمرضى كورونا في المشافي العامة المخصصة للحالات المثبتة والمشتبهة بالإصابة بكورونا بدمشق بلغت 100%».

وأوضح أنه «تم (الأربعاء) نقل عدد من مرضى كورونا الذين يحتاجون إلى عناية مشددة لمحافظات أخرى»، مشدداً على أن السبب في ذلك هو أن «انتشار كورونا محلياً يشهد ارتفاعاً كبيراً».

وفي الثامن من مارس الجاري أعلن الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته إصابتهما بـ«كوفيد-19»، وأعلنت الرئاسة السورية الأربعاء الماضي أنهما «في مرحلة التعافي».

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