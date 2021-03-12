اختبار الأجسام المضادة لكورونا في المنزل.. شركة تبدأ بيعه ببولندا

المصدر: وارسو - د.ب.أ

ذكرت شركة بيدرونكا، وهي أكبر شركة تجزئة في بولندا وتتبع شركة جيرونيمو مارتينز البرتغالية، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ بيع أدوات إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وبحسب بيان، سوف تعرض الشركة أدوات اختبار أمصال من إنتاج سويسرا، وهو ملائم للاستخدام في المنزل.

وبلغ معدل الدقة لاختبار الأجسام المضادة 98% ويقدم النتيجة خلال 10 دقائق.

وسوف تبدأ بيدرونكا بيع أدوات الاختبارات الاثنين المقبل مقابل 50 زلوتي تقريباً (13 دولاراً) لكل اختبار.

ولن يتمكن كل متسوق سوى من شراء ثلاث أدوات اختبار.

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