من اليوم.. بدء بيع وسائل فحوص كورونا ذاتياً في متاجر ألمانية

المصدر: برلين - د.ب.أ

بدأ اعتباراً من اليوم السبت بيع وسائل فحوص كورونا ذاتياً على نطاق واسع في متاجر التجزئة بألمانيا.

ويمكن للمستهلكين شراء وسائل اختبار الإصابة بفيروس كورونا لدى سلسلة متاجر «ألدي» بمجرد دفع ثمنها مباشرة.

كما تعتزم سلسلة متاجر وصيدليات أخرى قريباً البدء في بيع وسائل الاختبارات الذاتية.

ويمكن للعميل الحصول على عبوة واحدة فقط من عبوات وسائل الاختبارات، المنتجة في ألمانيا والتي تباع مبدئياً لدى سلسلة متاجر «ألدي».

وتتكلف العبوة 25 يورو، وبها خمسة وسائل لإجراء الفحوص.

وكانت «ألدي» قد أشارت من قبل إلى أن عبوات وسائل الاختبار قد تنفد من متاجرها في اليوم الأول من بدء البيع حال كان الطلب عليها مرتفعاً للغاية.

وقال المتحدث باسم «ألدي الجنوبية» لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أمس إن «هذه هي الدفعة الأولى من وسائل الفحوص وهناك المزيد منها في الطريق إلى أفرع الشركة».

وكان المعهد الاتحادي للأدوية والأجهزة الطبية قد أصدر في 24 فبراير الماضي الموافقات الخاصة الأولى لوسائل الاختبارات للاستخدام الذاتي للأشخاص العاديين. وحتى الآن هناك سبع موافقات خاصة.

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