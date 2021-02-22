6 معلومات خاطئة حول العناية بالبشرة

المصدر: إعداد - ديانا أيوب

كثيرة هي المنتجات الخاصة للعناية بالبشرة، إلى جانب وسائل التجميل، التي يتم تنفيذها بالعيادات، والتي تجعل النساء أمام كمية هائلة من المعلومات حول العناية بالبشرة والحفاظ على شبابها وتأخير شيخوختها. وبعض المعلومات التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات صائب تماماً، في حين أن العديد من المعلومات الشائعة غير دقيق، ويكوّن لدى النساء قاعدة غير صحيحة للعناية بالبشرة. ويجمع خبراء العناية بالبشرة على وجود معلومات شائعة غير دقيقة حول العناية بالبشرة لدى السيدات، ونستعرض هنا ست معلومات شائعة غير دقيقة ولابد من تصحيحها:

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